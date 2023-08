L'inflazione negli Stati Uniti, pone ancora "significativi rischi al rialzo" e potrebbe richiedere "ulteriori strette" monetarie. E' quanto si legge nelle minute dell'ultima riunione del Fomc ...Intanto daglisono attivati alcuni dati migliori delle attese come l'avvio di nuovi cantieri e ... sono tornati a fornire argomenti ai "falchi" della. E da "falco" ha parlato il presidente ...In meno di un anno e mezzo, laha alzato i tassi in 11 occasioni. Secondo il FedWatch Tool di ... Il rendimento del titoloa tre mesi e' stabile al 5,451%. Questo l'andamento delle altre ...

Usa, Fed: ancora rischi da inflazione. Possibili nuove strette Agenzia askanews

"Con l'inflazione ancora ben oltre l'obiettivo di lungo termine del Comitato ed il mercato del lavoro che resta in tensione - si legge nelle minute - la ...(Teleborsa) - Chiusura incerta per le principali Borse del Vecchio Continente, che si fermano a ridosso della parità, fatta eccezione per Londra, che sconta i dati dell'inflazione e la risalita della ...