Usa | Biden | Mi rechero' alle Hawaii il prima possibile

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che si rechera' "il, teatro degli incendi piu' mortali del Paese in un secolo, per esaminare i danni. "Mia moglie Jill ...

Intel potrebbe ridurre o azzerare i suoi investimenti in" che portano ricchezza e posti di lavoro nel Paese. Un'affermazione che sa un po' di ricatto, e ora starà al governodecidere come ..."Mia moglie Jill ed io andremo alle Hawaii il prima possibile", ha dettodurante la visita di una fabbrica nel Wisconsin, sottolineando di non voler "intralciare" i soccorsi. Il presidente...

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che si rechera' 'il prima possibile' alle Hawaii, teatro degli incendi piu' mortali del Paese ...