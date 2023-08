Us Open 2023 | Del Potro e Shapovalov non ci saranno

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Niente da fare per Juan Martin delin ottica Us. Sui propri social, infatti, il forte giocatore argentino, che non aveva nascosto di sognare di rientrare nel circuito proprio sul cemento di Flushing Meadows dopo il lungo infortunio e il provvisorio ritiro, ha fatto sapere che la sua forma fisica attuale non gli consentirà di poter competere. E non ci sarà nemmeno Denisnel quarto e ultimo Slam dell’anno: il canadese non ha recuperato dall’infortunio. SportFace.

NISHIOKA (Jap) 7 - 5, 6 - 4 La programmazione su Sky Sport Il 'Western & Southern', secondo Masters 1000 in preparazione degli US, sarà tutto live fino a domenica 20 agosto su Sky Sport ...CINCINNATI (STATI UNITI) - Jannik Sinner è stato eliminato all'esordio del Western & Southern, ilMasters 1000 di Cincinnati. L'altoatesino, fresco numero 6 delmondo dopo la vittoria di Toronto, è stato battuto dal 33enneserbo Dusan Lajovic in due set con il punteggio di 6 - 4, 7 - 6 (4) ...Un malore in volo e i tentativi di rianimazioni che sono risultati inutili. È morto così un pilota della compagnia Latam dopo il decollo di un aereo che da Miami, in Florida, doveva raggiungere gli ...

US Open 2023, cosa cambierebbe a Sinner da testa di serie n.6 Possibili incroci e avversari OA Sport

Dopo il successo a Toronto c’era grande attesa per Jannik Sinner, che però è caduto subito a Cincinnati. Non c’è da preoccuparsi troppo in vista degli US Open.Nel giorno del suo 22/o compleanno è l'altoatesino a fare un regalo al suo rivale: al debutto Sinner accusa la stanchezza accumulata in Canada e cede 6-4, 7-6 al serbo Dusan Lajovic, n.66 Atp, entrato ...