Uomini e Donne | Teresa Langella viene sommersa dalle critiche sui social e Andrea Dal Corso la difende | il bellissimo messaggio che ha commosso l’ex tronista

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha perso le staffe nei confronti degli haters, nella giornata di ieri. Agguerritissimi, in occasione del Ferragosto, le hanno recriminato il lusso e lo sfarzo che mostrerebbe quotidianamente, accusandola di non essere più “quella di una volta”. Dopo l’esperienza da tentatrice a Temptation Island, il trono ain cui aveva conosciuto il modello dagli occhi bludal. Dopo il “no” da parte di lui, il ritorno di fiamma fuori dai riflettori. Ad oggi i due sono una coppia super affiatata, indaffarata nei preparativi delle tanto attese nozze. Viaggi in giro per il mondo e strutture da sogno,nel frattempo condividono con i loro follower le loro avventure. Però, a detta di qualcuno, avrebbero un po’ ...

Sopra ogni carroin abiti contadini ricreano in movimento scene di vita nei campi e non solo. I carri sembrano proprio un quadretto di vissuto rurale in cui si canta, balla e si cucina ......00 Inizio gare bambini ore 16:30 Animazione a cura di Paolo Bianco" Ristoro e merenda per tutti Premi ai primi 3e 3della 12 km (inizio ore 18:00) Premi ai primi 3e 3...Solo poco tempo fa, l'Ue avrebbe reso nota una nuova direttiva per l'adeguamento degli stipendi tra, per rafforzare la parità di retribuzione traper uno stesso lavoro o ...

Uomini e Donne, Foriglio “ci ha provato spudoratamente” con un‘ex dama Isa e Chia

Se il posto di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato a Uomini e Donne potrebbe essere a rischio, un rumor giunge su una delle dame più discusse: Ida Platano. Stando ai rumor infatti per l’ex volto ...Lasciatevi condurre in un viaggio tra passato, presente e futuro, in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, terra di incontro fra le culture greca, latina, araba ed ebraica. (ANSA) ...