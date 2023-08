Un tuffo nelle vacanze del passato | abbiamo ingaggiato quattro scrittori che a partire da quattro foto d' epoca | che ben rappresentano gli italiani negli anni della villeggiatura

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sì – ho detto alla mia nipotina – c’ero anch’io quel giorno. Eravamo all’Idroscalo, un’attrazione straordinaria per una città come Milano, che non può contare sul mare. In realtà il suo scopo era farvi atterrare gli idrovolanti, ma ben presto si capì che sarebbe stato meglio sfruttarlo per lo sport e il relax. 1947 Due ragazze sulle bici acquatiche all’Idroscalo di Milano. (Ansa) Qui eravamo nel 1947, la guerra era finita da due. Io arrancavo davanti alle altre, su una terza bicicletta d’acqua che non è stata immortalata. E comunque non sorridevo come loro. Queste fanciulle cercavano spensieratezza, l’estate soffiava piacevole sui loro volti, dovevano scrollarsi di dosso il peso degliprecedenti,di ristrettezze e povertà, quando la speranza aveva cominciato a scricchiolare. ...