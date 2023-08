Un progetto fotografico in mostra a Capri accompagnato dall’amore per il buon cibo e un sound estivo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 agosto 2023) «Mare nostrum» dicevano gli antichi per identificare il Mediterraneo, non solo un crocevia di culture e correnti, ma un vero e proprio stato d’animo, bacino di luoghi comuni e ingenti verità. Uno stile di vita che rivive attraverso lo sguardo dei cinque fotografi professionisti protagonisti del, un tuffo esplorativo nelle sensazioni e nelle atmosfere legate alla mediterraneità. Alisa Martynova, russa, classe 1994, trasferitasi a Firenze per studiare fotografia, dove attualmente vive e lavora, si è immersa presto nel mood “mediterranean attitude”: «Questo mare è pieno di voci, questo cielo è pieno di visioni». Così come Acyle Beydoun, visual artist libanese, che si concentra sul processo di post produzione tanto quanto sull’istante dello scatto; con l’editing sperimenta nuove visioni ricreando un diario visivo emotivo tutto suo, in questo caso specifico molto ...