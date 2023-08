Un posto al sole | spoiler nuovi episodi | Roberto arrabbiato con Marina | Lara in difficoltà

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La pausa estiva per Unalè appena iniziata, ma non durerà a lungo, la soap tornerà in onda contra un paio di settimane. L’appuntamento con il ritorno in Tv di Upas è stato fissato al 25 agosto 2023. Gli autori hanno messo in programma un paio di appuntamenti speciali, oltre alla riproposizione degliin replica. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando nei dettagli delle nuove trame. Unalai ferri corti L’ultima puntata di Unalha lasciato i tanti appassionati della soap ambientata a Napoli con il fiato sospeso.Ferri ha chiuso in modo definitivo con. I sospetti della ...

Deniz Özdoan, acclamata attrice del Teatro Greco di Siracusa, vestirà i panni di Elettra, mentre Mauro Racanati, noto co - protagonista della soap opera italiana "Unal", interpreterà il ...

Sui social tantissimi i commenti dei fan di Un posto al sole delusi per come si sta evolvendo la trama di Lara e Roberto ...