Un gruppo italiano ha hackerato legalmente un satellite degli Stati Uniti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Mhackeroni ha vinto Hack-a-sat, competizione per hacker etici voluta dal governo. Dallo Spazio riescono a far scattare una foto al, primi tra tutti i finalisti. 50.000 dollari il premio

