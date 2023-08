Un anno di Ira | risultati e criticità della corsa al clean-tech americano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il 16 agosto scatta la ricorrenza del passaggio dell’Inflation Reduction Act (Ira), data in cui unfa il presidente Joe Biden aveva convertito in legge la proposta del Congresso dopo un tortuoso processo legislativo, iniziato con una grande promessa di Biden in campagna elettorale e conclusosi con un accordo dietro le quinte a Capitol Hill. L’Ira, fortemente sponsorizzato dai democratici e dall’amministrazione statunitense, ha avuto un profondo impatto sul settore energetico e sulla politica climatica a livello mondiale. Originariamente parte del piano Build Back Better del Presidente Biden per ricostruire l’economia americana dopo la pandemia Covid-19, l’Ira è stato concepito per potenziare le infrastrutture per l’energia pulita e così incoraggiare la transizione energetica come volano di ripresa e rilancio macroeconomico. Tra gli obiettivi fissati nel settore ...