ULTIM’ORA – Zielinski | decisione a sorpresa sul futuro

Piotr Zieliński rimarrà al Napoli anche nella stagione 2023-2024. Una notizia dell'ultima ora lanciata da Gianluca Di Marzio. Il centrocampista polacco, dopo i dubbi espressi in mattinata, ha infatti deciso di rifiutare definitivamente l'offerta dell'Al-Ahli, decidendo quindi di restare in azzurro. Zieliński rimane in azzurro Il centrocampista polacco, così, rimarrà a disposizione di Rudi Garcia per la prossima stagione. Adesso il club si metterà a lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista in scadenza a giugno 2024. Zieliński rimane al Napoli Come ricorda Gianluca Di Marzio si tratta comunque di un'operazione slegata dall'eventuale arrivo di Gabri Veiga. Il Napoli sembra infatti molto vicino a chiudere la trattativa con il Celta Vigo.