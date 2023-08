Ultime Notizie – Ucraina | Russia arresta generale Surovikin E attiva le spie ‘dormienti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 agosto 2023) IlSergei, al comando dell’operazione militare speciale in, è stato rimosso dall’incarico e sarebbe “in una sorta di arresti domiciliari”, per cui non può lasciare il suo appartamento ma può ricevere visite, scrive il blog VChK-OGPU, considerato vicino alle forze di sicurezza russe. Noto come ‘ilArmageddon’,è considerato vicino a Evgheny Prigozhin e già il mese scorso era circolata la voce di un suo arresto. Secondo alcune indiscrezioni era a conoscenza dell’ammutinamento del leader della Wagner. L’exe ora deputato Viktor Sobolev, ha reso noto cheè stato rimosso dal suo incarico. Ma potrebbe essere reintegrato con altri incarichi in futuro. Intanto, secondo quanto scrive Guardian, Mosca ha ...