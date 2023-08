Ultime Notizie Roma del 16-08-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio potrebbe esserci inviato fine per la storia del neonato abbandonato vicino a un cassonetto dei rifiuti a Taranto la madre secondo fonti sanitarie avrebbe deciso di riconoscerlo la donna Una 23enne Giorgiana lì nello stesso ospedale del figlio tramite l’avvocato che rappresenta avrebbe comunicato la volontà di formalizzare il riconoscimento del bambino al quale I medici hanno dato nome Lorenzo ci sarebbe per una difficoltà di natura burocratica non è specificata la procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minore mentre il Comune di Taranto subito dopo il ritrovamento del piccolo ha lanciato una gara di solidarietà attivando Un IBAN per le donazioni è morto mentre era in vacanza a Tenerife travolto da un’onda Anomala in spiaggia Luca Brignone 25 anni di Madonna delle ...