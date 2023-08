Ultime Notizie Roma del 16-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il decreto che ruoli messo a punto dal governo italiano non piace le compagnie aeree europee le quali avrebbero deciso di rivolgersi alla commissione europea le aziende invitano Bruxelles a chiarire con l’Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto libero ed è regolamentato in Europa a ferma la lettera dell’Associazione europei di categoria Airlines for Europe di guidaFinancial Times esprimono il timore che possa costituire un precedente a portare un effetto Domino limitare le tariffe violerebbe diritti delle compagnie di competere ove possibile fissare i prezzi definire i servizi come meglio credono e cambiamo ancora argomento andiamo in Ucraina Kiev ha confermato per la prima volta di essere responsabile degli ...