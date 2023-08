Ultime Notizie Roma del 16-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 agosto 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano legno massiccio attacco con missili sul ucraina da parte della Russia ieri in un’altra giornata della guerra Pignata darai di Mosca in stile hanno colpito un impianto industriale svedese per la produzione di cuscinetti a sfere uccidendo 3 dipendenti le vittime avevano 2752 55 anni ha detto l’ufficio del procuratore regionale e poi aggiungere proprio nel giorno in cui Stoccolma annunciato un nuovo pacchetto di aiuti al Ucraina 314 milioni di dollari in euro 290 milioni circa veniamo in Italia Val di Susa senza pace dopo la frana di Bardonecchia che ha causato l’esondazione del Torrente una nuova caduta di denti è interessato ieri la provinciale 255 che congiunge Giaglione con il Fondovalle la strada è stata chiusa al traffico le forti piogge di ieri ...