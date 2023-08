Ultime Notizie – “Prezzi più bassi di Francia e Germania senza accise”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Grazie alle misure del governo ”in Italia il prezzo industriale di benzina e gasolio, depurato quindi dalle, è stabilmente più basso die Spagna. Ci siamo riusciti”. Lo ha detto il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, intervenendo al Tg1 sul tema del prezzo dei carburanti. ”La misura introdotta dal governo dal primo agosto, l’esposizione sul tabellone che indica ogni distributore il prezzo medio praticato in quel giorno, ha consentito al consumatore in piena consapevolezza di scegliere dove rifornirsi al prezzo più basso”, ha aggiunto. Nella giornata di oggi, il ministero per le Imprese, con una nota, ha affermato che “il prezzo alla pompa è, oggi rispetto alla giornata di ieri, sostanzialmente stabile e maggiore di 0,02-0,04 euro rispetto alla rilevazione di domenica. Si nota quindi un rallentamento del ...