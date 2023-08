Ultime Notizie – Incendi alle Hawaii | bilancio sale a 106 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ di 106accertati il nuovodelle vittime degliche hanno devastato l’isola di Maui, nelle. Lo riporta la Cnn mentre il governatore Josh Green ha ammesso le difficoltà nell’identificazione delle vittime e ha riconosciuto che potrebbero volerci settimane. Secondo le autorità di Maui, solo cinque delle 106 vittime sono state identificate.famiglie in attesa disui cari dispersi è stato chiesto di fornire campioni di Dna. Alla Cnn Green ha confermato che centinaia di soccorritori, con l’ausilio dei cani addestrati per la ricerca di cadaveri, continuano le operazioni tra le ceneri di quelle che erano case e aziende e che sono state divorate dfiamme. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione