Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | news e aggiornamenti oggi 16 agosto 2023

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Esercito russo ha rivendicato di aver abbattuto questa mattina tre sospetti droni ucraini nella regione di Kaluga, nei pressi di Mosca. In un nota diffusa sul canale Telegram del ministero della Difesa russo si legge: “, alle 5 ora di Mosca, è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico con tre aerei senza pilota nella regione di Kaluga. Tutti i droni sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono danni né vittime”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nelleore, si legge nell'ultima nota dell'Ingv sull'Etna, tali oscillazioni sono diventate ancora più ampie e in brevi momenti l'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto l'intervallo ..."Voglio rispondere alle provocazioni, presumo involontarie, dello stesso Vescovo che definì la vittoria di Giorgia Meloni alleelezioni come la quella dell'umanesimo cristiano. E, infatti, l'...E, secondo un rumor delleore, quello sarà il momento in cui l'attore metterà ... Intanto, sempre da Chi, sono esplose altresul futuro della serie. La rivista ha dichiarato infatti che ...

Funzionario Nato: Kiev potrebbe aderire cedendo territori Sky Tg24

Per molti è l'ultima grande diva dell'era d'oro di Hollywood. Ciò che è certo è che rientra di diritto nell'elenco delle migliori attrici della storia del cinema. Elizabeth Taylor ha saputo coniugare ...Giulia Salemi, in questo momento, si trova in Calabria dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer posta moltissimi video, foto e ...