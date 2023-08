Ultime Notizie – Ct Italia | Spalletti prima scelta per Figc | venerdì giorno decisivo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lucianoresta laper la Federcalcio come nuovo ct dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Lasi è presa qualchedi tempo per avere dei pareri legali ancora più approfonditi rispetto alla clausola rescissoria dal Napoli di tre milioni che lanon ritiene di dover pagare perché tale clausola non si inquadra nel cosiddetto patto di non concorrenza, perché non c’è concorrenza tra la federazione e Napoli, a differenza di quanto sostiene il club azzurro che ieri ha fatto sentire le sue ragioni con un duro comunicato.quindi verrà fatto un punto definitivo e verrà presa una decisione insieme al tecnico di Certaldo. Senon dovesse diventare il nuovo ct, entrerebbe in scena Antonio Conte. L’ex ct azzurro ...

Clicca qui per leggere lesul mondo del motorsportSi rivela un successo l'iniziativa delle macchine Mangia - Plastica a Bacoli che consentono di smaltire lattine in alluminio e bottiglie di plastica, ricevendo in cambio buoni vacanze o spesa, caffè e ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiUna coltivazione di marijuana nel giardino di casa: ...

Ultime notizie. Usa chiedono all'Iran di non vendere più droni alla Russia. India non invita Kiev al ... Il Sole 24 ORE

La ricorderemo come l’estate dei due euro per il toast tagliato a metà , per il caffè a 60 euro di Porto Rotondo e (forse) anche per la benzina a 2,7 euro al… Leggi ...Dopo essere tornato dalla vacanza con Stefano De Martino, Santiago ha riabbracciato Belen Rodriguez. La foto ...