Ultime Notizie – Calciomercato Napoli | Zielinski dice no all’Al Ahli | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Piotrcontinuerà a vestire la maglia del. Il centrocampista polacco ha preso la decisione definitiva e ha detto ‘no’ alla proposta dell’Al-. Secondo Sky Sport sono prevalsi motivi familiari, con la moglie che ha spinto molto per una sua permanenza. Ora, dunque, si continuerà a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione