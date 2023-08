Ultime Notizie – Bambino di 9 anni spara e ne uccide uno di 6 in Florida

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ancora un bambini ucciso da un altronegli Stati Uniti, nel gioco mortale provocato dall’incontrollata diffusione delle armi nelle case degli americani. A Jacksonville, in, un bimbo di seiè stato ucciso da un altro di 9 che aveva preso in mano una pistola da cui è partito accidentalmente il colpo che ha colpito il piccolo alla testa. Secondo la ricostruzione dell’ufficio dello sceriffo di Jacksonville, al momento dell’incidente i due bambini non erano soli in casa, ma erano affidati ad un adulto che è stato prelevato dagli agenti per essere interrogato, con l’obiettivo di determinare se l’arma aveva la sicura e perché fosse carica. Secondo una recente ricerca del Nationwide Children’s Hospital, questi drammatici incidenti avvengono perché “i bambini hanno accesso ad armi nelle loro case e molte volte queste ...