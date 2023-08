UFFICIALE – De Ketelaere è un nuovo giocatore dell’Atalanta Il comunicato

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Deè ufficialmente un. Ecco ildella società nerazzurra sull’attaccante L’Atalanta ha dato l’ufficialità sull’arrivo dell’attaccante De. Ecco ilsul sito della società nerazzurra. IL– «Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da AC Milan – con opzione di riscatto per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Charles De, che ha scelto il 17 come numero di maglia. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, è un trequartista/attaccante mancino della nazionale belga. Calcisticamente cresce nel Club Brugge, con cui si mette in luce nella UEFA Youth League 2018-2019 realizzando nella fase a ...

Charles De Ketelaere ceduto dall'AC Milan: il comunicato ufficiale AC Milan

Arriva l'ufficialità: Charles De Ketelaere non è più un giocatore del Milan. Per la stagione 2023-2024 indosserà un'altra maglia."AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni.