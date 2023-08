Uffici comunali chiusi a Palidoro e Fregene il sabato | Severini | “Problema ereditato | al lavoro per limitare i disagi e programmare il futuro”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Fiumicino – Dopo le polemiche per idovuti agli sportelliilper il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche (Cie) a, il presidente del Consiglio comunale, Robertofa chiarezza ricordando che quanto sta accadendo “rappresenta uno dei problemi ereditati dalla precedente amministrazione, frutto di una mancata programmazione delle assunzioni del personale amministrativo”. “Va precisato, prima di tutto, che il servizio di rilascio delle Cie – aggiunge– è sempre attivo e garantito ilpresso lo sportello di Fiumicino. Questa Amministrazione si è da subito fatta carico non solo delsopra rappresentato, ma anche dell’esigenza di ...

Il nuovo sistema Googl Earth permette, dunque, di effettuare accertamenti deglicon rilevazioni satellitari per verificare se, rispetto alla versione originaria dell'immobile, sono ...Glihanno così permesso l'avvio alla fase operativa di un procedimento attesa dalle famiglie dell'edificio, che si sono ritrovate all'improvviso nell'indisponibilità dei proprio ...L'Amministrazione comunale è grata al dottor Tridici per l'impegno e l'ottimo lavoro eseguito ed ora il bel quadro fa bella mostra all'ingresso degli. c.s.comune camandona, s.zo.

Ponte di Ferragosto, uffici comunali chiusi e raccolta rifiuti regolare Comune di Macerata

Si sblocca la situazione dell’immobile di via XVI Settembre. È stata infatti firmata la convenzione tra l’Ater, agenzia dell’edilizia residenziale e il Comune di Civitavecchia per la demolizione e ric ...La nomina di Alessandro Bertasi quale direttore della comunicazione di palazzo Trissino, percepirà 80mila euro annui, scatena le ire del sindacato Cub che contesta in radice la creazione della figura ...