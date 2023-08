Ucraina | Wagner registrata in Bielorussia come società di formazione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Laè stataufficialmente inorganizzazione che si occupa di, rende noto l’agenzia russa Ria Novosti. Ladi Evgheny Prigozhin a cui fanno capo mercenari attivi in diversi Paesi africani oltre che, fino a poco tempo fa, anche in, è statanel distretto di Osipovichi il 4 di questo mese. Nella stessa località risultaanche la Concord, un’altradi Prigozhin. In questo caso, il settore è la gestione immobiliare. I mercenari del gruppo si sono trasferiti indopo il fallito golpe contro i vertici dell’esercito in Russia e l’accordo raggiunto fra Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko. Nelle scorse ...

(Adnkronos) – La Wagner è stata registrata ufficialmente in Bielorussia come organizzazione che si occupa di formazione, rende noto l'agenzia russa Ria Novosti. La società di Evgheny Prigozhin a cui f ...