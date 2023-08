Ucraina | Tajani “Temo che la guerra continuerà ancora per qualche mese”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti vogliamo la pace ma la pace non può essere la resa dell'. Noi non siamo incon la Russia ma vogliamo che abbandoni i territori occupati”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, parlando alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. “Il percorso è difficile – ha sottolineato -, mi auguro che entrambe le parti si rendano conto che serve un dialogo. Ma la situazione mi sembra abbastanza complicata perchè non c'è una volontà, soprattutto da parte della Russia, di avviare un dialogo. Echeperla”, ha concluso. – Foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

