Ucraina | Russia | “Abbattuti tre droni di Kiev nella regione di Kaluga”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – L'Esercito russo ha rivendicato di aver abbattuto questa mattina tre sospettiucrainidi, nei pressi di Mosca. In un nota diffusa sul canale Telegram del ministero della Difesa russo si legge: "Oggi, alle 5 ora di Mosca, è stato sventato un tentativo del regime didi condurre un attacco terroristico con tre aerei senza pilotadi. Tutti isono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono danni né vittime". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

