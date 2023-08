Ucraina | Russia | “Abbattuti tre droni di Kiev nella regione di Kaluga”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Mosca: "Sventato un tentativo del regime di condurre un attacco terroristico" L’Esercito russo ha rivendicato di aver abbattuto questa mattina tre sospettiucrainidi, nei pressi di Mosca. In un nota diffusa sul canale Telegram del ministero della Difesa russo si legge: “Oggi, alle 5 ora di Mosca, è stato sventato un tentativo del regime didi condurre un attacco terroristico con tre aerei senza pilotadi. Tutti isono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono danni né vittime”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

