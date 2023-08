Ucraina | Russia | Abbattuti tre droni di Kiev nella regione di Kaluga

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Mosca, 16 ago. - L'Esercito russo ha rivendicato di aver abbattuto questa mattina tre sospettiucrainidi, nei pressi di Mosca. In un nota diffusa sul canale Telegram del ...

Mosca, 16 ago. - L'Esercito russo ha rivendicato di aver abbattuto questa mattina tre sospetti droni ucraini nella regione di Kaluga, nei pressi di Mosca. In un nota diffusa sul canale Telegram del ..."Alle 5 ora di Mosca è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico con tre aerei senza pilota nella regione di Kaluga. Tutti i droni sono stati intercettati e ...Insomma lo Zar non dorme più sonni tranquilli e di fatto in tutta lapian piano cominciano a levarsi voci di protesta contro la guerra inche al momento ha messo a dura prova la tenuta ...

Funzionario Nato: Kiev potrebbe aderire cedendo territori Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 539. "La posizione dell'Alleanza sull'integrità territoriale dell'Ucraina è chiara e non è cambiata". E' quanto ha dichiarato un portavoce della Nato, commentando ...