Ucraina | Mosca annuncia | abbattuti tre droni ucraini in Russia

... "Oggi, alle 5 ora di, è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di condurre un ... Leggi anchein Nato se cede territori, Kiev: "Ipotesi ridicola" Guerra- Russia, Putin: "..."Alle 5 ora diè stato sventato un tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico con tre aerei senza pilota nella regione di Kaluga. Tutti i droni sono stati intercettati e distrutti dai ......Kiev era proprio avvertireche il blocco del Mar Nero finirebbe per essere un disastro per entrambi. "Se la Russia continua a dominare il Mar Nero e a bloccarlo con i missili, allora l'...

Mosca: abbattuti tre droni ucraini RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 539. "La posizione dell'Alleanza sull'integrità territoriale dell'Ucraina è chiara e non è cambiata". E' quanto ha dichiarato un portavoce della Nato, commentando ...