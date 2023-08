Ucraina | Kiev rivendica attacchi al ponte di Crimea I filmati diffusi dalla Cnn

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno rilasciato alla Cnn un filmato esclusivo che mostra il momento in cui, lo scorso 17 luglio, ilrusso verso lafu attaccato. E' stata la Cnn a ottenere in esclusivaSbu i video dell'attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 kg di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si dirige verso il lato ferroviario del