...di Zaporizhzhia per visitare le truppe che stanno partecipando alla controffensiva dell'. "... Durante la visita, i, discutendo con il presidente la situazione dell'offensiva, hanno "...Si è incontrato con idelle varie brigate e ha premiato i migliori combattenti, che si sono distinti per il coraggio. L'rivendica alcune conquiste nell'est e nel sud del Paese, ......(Grafico) Una caduta che ha toccato una soglia minima che non si vedeva dall'invasione dell'. Qui Volodymyr Zelensky ha incontrato i soldati e iper fare il punto in un momento ...

Ucraina, comandanti ucraini passano informazioni decisive ai russi Le voci di dentro

Il capo di gabinetto del segretario generale Nato aveva detto: “Possibile adesione di Kiev con la cessione di territori a Mosca “. La replica di Podolyak: ...Qui Volodymyr Zelensky ha incontrato i soldati e i comandanti per fare il punto in un momento delicato della controffensiva. Più a nord, verso Kupyansk, i russi bersagliano a ripetizione con ...