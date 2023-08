Ucraina | bomba colpisce il porto sul Danubio | il video dell' esplosione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Bombe su Reni, cittadinaal confine con la Romania e affacciata sul. Le autorità di Kiev hanno dichiarato che un'ondata di droni si è riversata su due porti che ospitano grandi silos di cereali. Le immagini hanno ripreso il fuoco antiaereo in aria, poco prima di una grande. Questa parte delrappresenta unae principali aree di esportazione per i cereali ucraini, che vengono inviati a valle verso ildi Costanza sul Mar Nero.

(LaPresse) Bombe su Reni, cittadina ucraina al confine con la Romania e affacciata sul Danubio. Le autorità di Kiev hanno dichiarato che un'ondata ...Il Servizio di sicurezza civile ucraino ha confermato per la prima volta la responsabilità degli attacchi al ponte di Crimea.