“Uccidi Fugatti” | firmato No Tav | FdI denuncia le nuove minacce al presidente del Trentino

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) «È comparsa nuovamente, proprio dove era già stata cancellata due volte nelle ultime 3 settimane, cioè nei pressi dell’imbocco della galleria delle Laste a Trento, la scritta “”. La minaccia nei confronti del nostro, firmata dal collettivo No Tav e accompagnata dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse, colpisce perché reiterata e posizionata in un luogo molto frequentato, anche da turisti, rappresentando un brutto biglietto da visita per il nostro». LoClaudio Cia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Trento, segnalando su Facebook la nuova minaccia indirizzata alMauriziogià sotto scorta per avere ricevuto una busta con proiettile. “”, la ...