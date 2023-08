Uccide padre e amico e fugge nel bosco | caccia al 21enne a Cuneo | è pericoloso

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E'all'uomo nei boschi del Cuneese dopo che un giovane di 21 anni di origine olandese, affetto da disturbi psichici, ha ucciso ile undi famiglia a coltellate facendo poi perdere le sue tracce. Secondo quanto riporta la stampa locale, da alcuni giorni,e figlio erano ospiti di una famiglia di amici che abita a Montaldo, nei pressi di Mondovì (). Indagano i carabinieri, coinvolto nelle ricerche anche un elicottero. Il giovane è ritenuto: si tratta di un ragazzo alto circa 1 metro e 75 centimetri, che indossa maglietta e pantaloncini. I carabinieri invitano alla massima attenzione tutte le persone che sono a Montaldo. L'è morto appena giunto in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate. La vicenda ha sconvolto ...

