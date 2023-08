Uccide padre e amico a coltellate e fugge nei boschi nel Cuneese | ricercato da Carabinieri

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tragedia familiare nel. Un ragazzo di 21 anni ha ucciso ile undi famiglia ae poi è fuggito nei: igli stanno dando la caccia, con personale a terra e su un elicottero. E' successo a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. L'omicida è un giovane di origine olandese con problemi psichici che da qualche giorno era ospite con ildi una famiglia di amici. La seconda vittima sarebbe proprio il padrone di casa, morto appena giunto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane è alto 1 metro e 75, indossa una maglietta e pantaloncini. È scappato neidel borgo della Val Corsaglia, nelle valli monregalesi.

Uccide il padre e un amico, caccia all'uomo nei boschi nel Cuneese AGI - Agenzia Italia

