Uccide il padre a coltellate | morto anche l’amico di famiglia | caccia all’uomo nei boschi del Cuneese

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sono due le vittime dell’accoltellamento di un 21enne olandese ricercato dai carabinieri neivicino a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Lasta impegnando militari via terra e con un elicottero. Il 21enne, che soffrirebbe di problemi psichici, da alcuni giorni era ospite con suodi unadi amici di Montaldo. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite. Prima di scappare neidel borgo della Val Corsaglia, nella valli monregalesi, il ragazzo haferito il proprietario della casa che li ospitava. L’uomo è stato ricoverato a Torino in condizioni gravissime. Leggi: Femminicidio di Silandro, Celine Matzohl aveva denunciato l’ex per stalking e violenze Bolzano, 21enne uccisa a ...