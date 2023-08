Twitter | l’ultima follia di Elon Musk colpisce i link esterni | rallenta il caricamento dei siti che non gli piacciono

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha aggiunto un ritardo di cinque secondi nell’apertura diche nonal suo proprietario,. Nella lista deipoco graditi, che da tempo vengonoti, ci sono il New York Times, Reuters, il Times, i rivali Facebook e Instagram, oltre ad altre realtà mediatiche e concorrenti della piattaforma che fu dell’uccellino blu. Gli utenti che cliccano su unche rimanda a questisono costretti ad attendere cinque secondi per ragioni che sembrano non tecniche e che nénéhanno giustificato. Tutte le realtà prese di mira sono state in qualche occasione criticate daperché, a suo dire, lo avrebbero attaccato o ...

... il che permette all'azienda di Musk di tracciare il flusso di dati e in questo caso rendere più difficile'accesso a siti che possono togliere traffico a. Ma la discriminazione non avveniva ......Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto,... non'avrei mai preso se non mi avesse autorizzato' Lo ha poi ...del mondo torna a giocare per la Roma 6 anni dopo la sua...evoluzione del SUV più iconico offre una maggiore ... il marchio Jeep ha deciso di celebrare il suo modello con'edizione ... FacebookWhatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard ...