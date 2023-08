Tv in lutto | addio all’amato attore | è morto a soli 36 anni | le cause

(Di mercoledì 16 agosto 2023)Tv. Soffriva di diverse malattie e sui social tantissimi i messaggi di cordoglio. L’era noto a tutti per il suo ruolo nella serie TV Games of Thrones, titolo italiano: Il trono di spade. Leggi anche: Matrimonio finisce malissimo, lei chiede il divorzio il giorno dopo: il motivo è scioccante Leggi anche: Tragedia a Ferragosto, ragazzo di 24si accascia e muore: cos’è successo: è36, leCi ha lasciato Darren Kent, l’amatoaveva solo 36ed èa Londra dopo una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima ...

... se ne è andata tra l'amore della sua famiglia e ildel Comune di Savona. Chi era Renata ... Tra i messaggi d'anche quello del sindaco di Tovo San Giacomo , Alessandro Oddo, che ha voluto ...L'AQUILA -nel mondo del calcio aquilano per la morte, a 73 anni, di Giancarlo Giglioli, ex portiere rossoblù. Aveva esordito alla fine degli anni sessanta nell'ultimo campionato dell'Aquila in serie C ...L'imprenditore e fondatore dell'Elettromar è scomparso a 62 anni. Era malato da tempo. Cordoglio di Fratelli d'Italia

Addio a Simone Turini, Follonica in lutto - Grosseto LA NAZIONE

Savona. Savona e il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Renata Scotto. Nata nel 1934, soprano conosciuto in tutta Italia e non solo, è mancata questa notte all'età di 89 anni. L'artista… L ...Pranzo organizzato dal Comune e mantenuto nonostante il momento di lutto proprio per rendere omaggio al giovane nell'oratorio da lui tanto amato. LEGGI QUI L'esito degli esami autoptici darà le ...