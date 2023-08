Tutti pazzi per Tananai e Achille Lauro | il pubblico è già in attesa Video-Foto

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Da che ora siete qui? “Dalle 8:00?. E da dove venite?”. “Io da Forino”. “Io da Caserta”. “Io da Ancona”. E’delle grandi occasioni sotto il palco di Piazza Libertà per l’attesissimo evento di questa sera. Sono soprattutto gli adolescenti a radunarsi sotto al palco, con tanto di ombrelli per ripararsi dal sole concente, borse frigo e tutto quanto necessario per avere un posto in prima fila dinanzi al proprio big. “Sono qui per”, dice la maggior parte dei ragazzi, cantando le frasi delle più celebri canzoni, ma l’è anche per: due ragazze sono intente a finire di disegnare uno striscione con il famigerato tormentone “fragole, panna e champagne”. Presente in piazza anche l’assessore agli eventi Stefano Luongo: “E ‘ questo lo spirito del ...

... ma in quest'estate se ne stanno sentendo davvero dii colori. Sui social è esplosa la mania di pubblicare i cosiddetti 'scontrini', ma i ristoratori hanno risposto per le rime spiegando ...Non ho quindi idea se qui si parlii giorni, spesso tanto per parlare, di cambiamenti ... Infatti tempo mezz'ora e è scoppiato un nubifragio di quelli che mandano aiGiambruno e Zichichi , ...Che stiamo vivendo una fase di alta inflazione lo abbiamo capito, e purtroppo lo constatiamo quotidianamente in qualsiasi supermercato, ma questo non può voler dire che entrare in un bar o in ...

Ferragosto, tutti pazzi per il Vesuvio: tremila visitatori al Gran Cono ilmattino.it

C’è chi ha pagato 2 euro per farsi scaldare al microonde il biberon del latte per un neonato. Chi ne ha dovuti dare 6 per far sporzionare la ...C’è chi ha pagato 2 euro per farsi scaldare al microonde il biberon del latte per un neonato. Chi ne ha dovuti dare 6 per far sporzionare la torta di compleanno. A Porto Cervo per ...