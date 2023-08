“Tutti fuori” GF Vip | arriva solo ora la notizia sui concorrenti Grandi rinunce per Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) C’è fermento per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Una edizione totalmente rivoluzionata, fresca e nuova che sicuramente terrà incollati alla tv i telespettatori di Canale 5. L’11 settembre faranno di nuovo ingresso personaggi non famosi insieme a i vip che, in queste ultime edizioni, sono stati gli unicidel famoso reality show in onda su Mediaset. E proprio l’amministratore delegato dell’azienda creata da Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio, ha deciso di cambiare il format e rivoluzionare il programma. Anche Alfonsoha parlato della nuova edizione: “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”. In questo periodo sono usciti alcuni nomi di veri vip, come le attrici ...