Turismo | Magi | ' estate patrioti fa scappare turisti | è effetto Santanchè'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Nella loro primaal governo, idel ‘è il nostro petrolio' fannoitaliani e il settore subisce una delle peggiori flessioni degli ultimi anni. È l': il ministro che difende gli interessi di una delle lobby di riferimento di questo governo, i balneari". Lo scrive sui suoi canali social il segretario e deputato di +Europa, Riccardo. "Nell'Italia in cui quattro spiagge su dieci sono occupate da stabilimenti che pagano prezzi irrisori per la concessione, il costo di ombrelloni e lettini diventa esorbitante. Il risultato? Che alla Puglia gli italiani preferiscono l'Albania, all'Emilia Romagna preferiscono la Croazia e così via. In tutto questo - prosegue ...