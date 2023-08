TS – lo stallo e la variabile Tottenham

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-15 20:38:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Dusan Vlahovic vuole rimanere alla Juventus, per ora, anche se il club bianconero è sempre disposto ad ascoltare offerte che siano congrue alla valutazione data all’attaccante serbo, intorno agli 80 milioni. Romelu Lukaku vuole invece andare via dal Chelsea dopo che ha guardato i compagni di squadra pareggiare contro il Liverpool nell’esordio in Premier League: la sua priorità è accasarsi alla Juventus visto l’interesse manifestato dalla società bianconera, per la quale l’attaccante belga ha anche rifiutato le sirene arabe, e nonostante le contestazioni dei tifosi che non lo vogliono alla Continassa. Vlahovic e Lukaku,ed accelerate Se la trattativa per lo scambio tra i due numeri 9 si è improvvisamente arenata a metà della scorsa settimana, quando emissari del club ...

La situazione di, viene spiegato, potrebbe essere imputabile agli scossoni internazionali la ... in particolare di quelli a tasso. Una stangata non solo per le famiglie, ma anche per ...La, è ovvio, è nel possibile "ok" all'impiego di armi nucleari da parte di Putin, ma da ... Seguirono due anni di sostanzialeal confine del 38° parallelo, dove i due eserciti si ...(Photo by Andrea STACCIOLI / AFP) Lonella trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen con ... L'umore è chiaramentee lo sottolineano i sei appuntamenti tra Dimaro - Folgarida e Castel ...

Vlahovic vuole la Juve, Lukaku scalpita: lo stallo e la variabile Tottenham Tuttosport

Il serbo vuole restare in bianconero e il belga vuole lasciare il Chelsea. Sullo sfondo gli Spurs, che hanno incassato 116 milioni di euro dalla cessione di Kane ...Il serbo vuole restare in bianconero e il belga vuole lasciare il Chelsea. Sullo sfondo gli Spurs, che hanno incassato 116 milioni di euro dalla cessione di Kane ...