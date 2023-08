Trump incriminato in Georgia | oltre 150 azioni per sovvertire il risultato delle elezioni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Più di 150 'atti' intrapresi con l'intento diilpresidenziali del 2020 includono dodici tweet scritti da Donald, come afferma la procura di Fulton County ad ...

Il sondaggio condotto dall'Emerson College ha rilevato cheguida le preferenze tra gli elettori repubblicani nel New Hampshire con il 49%, seguito da Christie con il 9% e DeSantis al terzo ...Donaldfa pocker di incriminazioni: la quarta (in cinque mesi) e' arrivata al termine di una lunga ed estenuante vigilia di Ferragosto, quando la giuria della contea di Fulton ad Atlanta ha approvato ...per la quarta volta: contro di lui 13 capi d'accusa

Trump incriminato in Georgia, è la quarta volta - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Più di 150 "atti" intrapresi con l'intento di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 includono dodici tweet scritti da Donald Trump, come afferma la procura di Fulton County ad ...Donald Trump fa pocker di incriminazioni: la quarta (in cinque mesi) e' arrivata al termine di una lunga ed estenuante vigilia di Ferragosto, ...