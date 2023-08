Trump attacca Biden | Corrotto e totalmente controllato dalla Cina | è un Manchurian Candidate

E' un candidato manciuriano!": Donaldrilancia i suoi attacchi contro il presidente e i suoi presunti rapporti illegali con altri Paesi, tra cui Pechino, con un apparente riferimento al ...1 -IL 'CORROTTO BIDEN', 'È UN MANCHURIAN CANDIDATE' murales donalde joe biden che si baciano - tijuana - messico - WASHINGTON, 16 AGO - 'Il corrotto Joe Biden è totalmente ...Biden non commenta i casi giudiziari in corso a differenza dichein maniera velenosa e volgare i procuratori e chiunque non dimostri riverenza verso di lui. Biden, invece, si comporta ...

Trump attacca Biden 'Sulla tragedia delle Hawaii nessun commento, inaccettabile' TGLA7

(Agenzia Vista) "Il corrotto Joe Biden è totalmente controllato dalla Cina, dall'Ucraina e da vari altri Paesi. Conoscono tutto di lui, ogni ...Il tycoon è accusato anche di aver tentato di sovvertire il voto presidenziale in una cospirazione con altre 18 persone (ANSA) ...