Truffa della casa-vacanza a Jesolo | in fumo due caparre da 600 euro l’una

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Seicentodi anticipo su una somma totale di mille da versare per una settimana in un appartamento al mare a(Venezia). Ma poi arrivare sul posto, da Como o da Treviso, con i figli di pochi mesi in braccio, e trovare lagià occupata. E l’acconto evaporato oltre che le ferie rovinate. E’ accaduto a due famiglie di turisti, rispettivamente da Como e Treviso, come detto, che avevano prenotato l’alloggio del Ferragosto su un sito internet. Mentre a gestire i regolari affitti dello stesso immobile è un’agenzia, ignara di tutto, come ignari erano i regolari inquilini, che si sono ritrovati iti a bussare alla loro porta. A raccontare la disavventura adi due famiglie cadute nella trappola onlinefinta-vacanze in affitto è Il ...

... Jolanda Bonino: 'Ecco come riconoscerle, nessuno è immune' Laaffettiva 'Si stava sfogando ... La donna ha ammesso: 'Mi rendo conto di aver perso l'unico uomomia vita, per colpamia ...Ultimamente circola sul web una nuova variantesentimentale , dove uomini o donne seducono online le loro vittime per poi iniziare a chiedere soldi dopo aver conquistato la loro fiducia e il loro cuore. Se fino a poco tempo fa i ...Il meccanismo: attenti a social e app di incontri Nello schema ricorrente - spiega la polizia - laprende le mosse da un contatto diretto che si instaura tra vittima e criminale ...

Truffe da “trading online” – raccomandazioni della Polizia di Stato Polizia Postale

A raccontare la disavventura a Jesolo di due famiglie cadute nella trappola online della finta casa-vacanze in affitto è Il Gazzettino. Alle vittime del raggiro non è rimasto altro che cercare ...Sono stati intensificati, in occasione del ponte di Ferragosto, i controlli della polizia ferroviaria nelle stazioni del Friuli Venezia Giulia e a bordo treno. In totale, sono stati effettuati accerta ...