Tripoli | scontri tra milizie legate al governo sostenuto dall’Onu | almeno 27 morti Sempre più lontane le elezioni democratiche

I combattimenti di martedì sembrano essere i più intensi avvenuti aquest'anno. Secondo quanto riportato dai media locali, glisono scoppiati appunto lunedì sera fra miliziani della ...Ventisette persone sono state uccise e un centinaio sono rimaste ferite in violentitra due gruppi armati nella periferia sud - orientale di. Lo riferisce il pronto soccorso. In un ...Si contano almeno 27 morti e 106 feriti negliarmati in corso in queste ore a, in Libia. Da oltre due giorni a tenere alta la tensione nella capitale nordafricana sono la Brigata444 e la Forza Al Radaa nota anche come forza ...

A Tripoli si combatte tra fazioni armate, 27 morti e un centinaio di feriti AGI - Agenzia Italia

Secondo quanto riportato dai media locali, gli scontri sono scoppiati appunto lunedì sera fra miliziani della Brigata 444 e la Special Deterrence Force (Rada) ...In Libia si sono riaccesi gli scontri tra le milizie a causa dell'arresto del capo della Brigata 444, molti morti e tantissimi feriti.