Tre spie di Mosca arrestate nel Regno Unito. Ecco cosa sappiamo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A febbraio una rete dibulgare al servizio della Russia è stata smantellata nel. Tre cittadini bulgari sono stati arrestati e incriminati dalle autorità britanniche per sospetta attività di spionaggio per conto di: si fingevano giornalisti per sorvegliare obiettivi a Londra e in Europa. L’operazione è stata condotta a febbraio da Scotland Yard in collaborazione con MI5, i servizi segreti interni di Sua Maestà. I tre finiti in manette: due uomini, Orlin Roussev e Bizer Dzhambazov, rispettivamente di 45 e 41 anni, e una donna, la fidanzata di Dzhambazov, la trentunenne Katrin Ivanova. Erano in possesso di falsi pass per giornalisti e indumenti con i marchi dei canali tv Discovery e National Geographic, che avrebbero utilizzato per la loro attività di spionaggio nella capitale britannica ma anche ...