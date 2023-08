Travis King | il militare Usa che diserta in Corea del Nord | «Fuggiva dal razzismo»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Riceveva un «trattamento disumano e discriminazione razziale» ed era «disilluso dalla disuguaglianza della società americana». Sarebbe questa, secondo ladella ragione per cui lo scorso 18 luglio ilstatunitense afromericanoha attraversato il confine entrando illegalmente entrando nel Paese asiatico. Secondo quanto riporta l’emittente nazionalena, che ha diffuso un comunicato ufficiale citato dalla Bbc, il soldato semplice avrebbe ammesso di aver attraversato il confine per cercare rifugio. Si tratta delle prime dichiarazioni di Pyongyang sul caso, che Washington afferma di non avere modo di verificare indipendentemente.si è introdotto nel Paese settentrionale lasciando il Comando delle Nazioni Unite, ...

