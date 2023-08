Tragedia sul set di Rust | Alec Baldwin rischia un nuovo processo Spunta una nuova perizia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Unapotrebbe riportare sul banco degli imputati, indagato per la sparatoria sul set del film, in cui morì la direttrice della fotografia Halyna Hutchins nell’ottobre 2021 e rimase ferito anche il regista del film, Joel Souza. La procura del New Mexico, lo scorso marzo, aveva deciso di far cadere l’accusa di omicidio colposo e di archiviare il caso.ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto della pistola che gli era stata consegnata sul set del film, senza sapere che l’arma fosse carica. Ma i procuratori che si occupano del caso, Kari Morrissey e Jason Lewis, hanno dato ordine di effettuare nuove perizie. I tecnici esperti hanno ricostruito la pistola, che si era rotta nel corso delle analisi condotte dall’FBI. Stando ai risultati ...

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... perché allertati da una segnalazione per furto, gli agenti, attraverso il riconoscimentoposto ...nel Cosentino. Un'auto è precipitata in mare dalla banchina del porto di Corigliano Rossano ...posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza dopo la segnalazione ...... può rileggersi quel che ha scritto Riccardo Orioles, giornalista resistente (maserio), su ... Ecco, indica Orioles riferito alla, dove portano certi sonnambulismi e la rinuncia a scegliere,...

Tragedia sul Garda, accusa un malore in acqua e muore: vittima un uomo di 53 anni il Dolomiti

Una storia a lieto fine quella accaduta nelle acque tra Portopalo di Capo Passero e Marzamemi, in provincia di Siracusa. Un giovane in barca ha infatti soccorso dieci persone che si trovavano in mare, ...Armando Biagi, originario di Luco dei Marsi (Abruzzo), si trovava a Nettuno per passare qualche giorno di vacanza con la famiglia ...