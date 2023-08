Tragedia in Florida | bimbo di 9 anni spara e uccide uno di 6

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nuovalegata all’uso delle armi da fuoco negli Usa: a Jacksonville, in, un bambino di seiè stato ucciso da un colpo di pistolato accidentalmente da un altro bambino di 9. Non è ancora chiaro dove si trovasse la pistola, ma i due piccoli erano in una casa su Shady Pine Street South insieme ad un adulto al momento dell’incidente, come hanno rivelato le forze dell’ordine....

