Tragedia a Tenerife | ragazzo 25enne inghiottito dalle onde Il corpo sulla spiaggia un giorno dopo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Per molte ore le ricerche sono state vane, fino a che, intorno alle 12.30 di ieri, 15 agosto, il mare ha riconsegnato allada dove lo aveva preso ilsenza vita di Luca Brignone, 25 anni, di Madonna delle Grazie (Cuneo). Era scomparso lunedì mattinadi Santiago del Teide didove si trovava con la fidanzata, Alessia, quando sull’arenile si è abbattuta un’onda anomala che ha spazzato buona parte della calettacosta di Los Gigantes. Investiti dalla massa d’acqua, Alessia è riuscita a salvarsi pur perdendo conoscenza, mentre Luca è stato trascinato via. Lei era in stato di shock quando sono arrivati i soccorsi del Servicio de Urgencias Canario che l’hanno portata nell’ospedale Hostellon Sur. Le ricerche e la famiglia Nel frattempo, era già ...

La mamma Monica e il papà Alfio sono già arrivati a Tenerife, assieme alla sorella maggiore, Laura. Lo avevano visto crescere mentre frequentava le superiori e si diplomava all'Ipsia di Cuneo.

